Появилась важная информация относительно будущего Гарри Кейна в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность улучшить условия контракта для нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен уже начал обсуждение потенциального продления соглашения с семьёй английского форварда. Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Руководство «Баварии» высоко оценивает не только выдающиеся результаты Кейна на поле, но и его профессионализм и личные качества. В клубе хотят подчеркнуть значимость нападающего для команды, поэтому готовы предложить ему более выгодные финансовые условия.

С момента перехода в «Баварию» Кейн провёл 133 матча во всех турнирах. За это время он забил 130 голов и сделал 31 результативную передачу.

Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере

