Жоан Лапорта сообщил, что «ПСЖ» предлагал за Ямаля рекордную сумму в истории футбола

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что «Пари Сен-Жермен» ранее пытался приобрести вингера Ламина Ямаля.

«Это одна из вещей, которой я горжусь: «ПСЖ» предлагал 250 миллионов за Ямаля, и мы сказали – нет. У него действующий контракт до 2030 года», – сказал Лапорта во время дебатов за пост нового президента клуба.

Ранее Лапорта также отмечал, что предложение от «Пари Сен-Жермен» поступило около двух лет назад, когда Ямалю было 17 лет.

На данный момент Ламин Ямаль провёл 142 матча за «Барселону» во всех турнирах. На его счету 44 забитых мяча и 49 результативных передач.

Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»