Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление о травме голкипера Алисона Бекера перед ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил о повреждении основного вратаря команды Алисона Бекера накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Галатасарая».

По словам наставника мерсисайдцев, бразильский голкипер участвовал в тренировке, однако ближе к её завершению почувствовал дискомфорт.

«Алисон был на тренировке, но под конец занятия почувствовал что-то неприятное. Мы решили, что он не в состоянии сыграть», — сказал Слот на пресс-конференции.

Тренер также добавил, что травма, вероятно, не является серьёзной.

«Есть шанс, что он сможет вернуться уже в воскресенье. Мы не ожидаем, что это будет что-то серьёзное», — отметил специалист.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится сегодня. Начало — в 20:45 мск.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте