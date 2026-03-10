Хаби Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем». Слота спасёт лишь победа в ЛЧ — OK Diario

Испанский специалист Хаби Алонсо может стать главным тренером «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, между Алонсо и английским клубом уже существует устная договорённость о сотрудничестве. Предполагается, что стороны могут подписать контракт сроком на три года.

При этом реализация соглашения будет зависеть от результатов «Ливерпуля» под руководством нынешнего наставника Арне Слота. Отмечается, что договорённость может потерять силу, если мерсисайдский клуб выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов УЕФА.

Первые неформальные контакты между представителями «Ливерпуля» и окружением Алонсо состоялись в конце ноября, когда специалист испытывал давление из-за результатов на предыдущем месте работы. Тогда руководство клуба с «Энфилда» начало изучать возможность приглашения испанского тренера со следующего сезона.

Алонсо был уволен из «Реала» в середине января этого года в свой первый же сезон в клубе.

Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу в Казахстане