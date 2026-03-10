«Украинский футбол с таким судейством умрёт». Александр Усик обрушился с критикой на судей

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о работе арбитров в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полесье» и «Динамо Киев» (1:2).

«Хочу поддержать президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича и всю команду. Стая, вчера вы были невероятны. Вы всегда невероятны.

Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрёт, и он уже умирает. Убивают растущие команды, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол. Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К «Динамо» у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю и буду поддерживать.

Что-то сделайте, чтобы украинский футбол дальше рос, а не умирал», — написал Усик в соцсетях.

Отметим, что игра получилась скандальной. В первом тайме судья отменил гол хозяев, а во втором назначил пенальти в ворота киевлян, а также не показал красную карточку защитнику «бело-синих» Кристиану Биловару.

После матча «Полесье» выступил с резкой критикой работы арбитров и призывом отправить их на полиграф.

Трое мужчин избили арбитра после матча в Бразилии