Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Акрон»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судей во вчерашнем матче РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» (4:3), который проходил в рамках 20-го тура. Встречу обслуживал Инал Танашев.

«Единственный сложный момент — 55-я минута. Дмитриев совершил фол по неосторожности в своей штрафной. Прямая нога, шипы, в мяч не сыграл — вместо этого попал по голеностопу Беншимола в воздухе. Танашев назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства VAR. Сложный момент для восприятия, полёт мяча здесь считается вторичным признаком.

У Танашева просматривается уверенность, но если ещё прибавить, то будет даже лучше по картинке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» в итоге победил со счётом 4:3.

Кто лучший тренер первой части сезона РПЛ? Отвечает Писарев

