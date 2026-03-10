Арбитр Федотов оценил два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил два назначенных пенальти в пользу «Зенита» в матче 20 тура РПЛ с «Оренбургом».

«Очередной арбитр, который очень мало работает в поле. Не особо ему доверял Милорад Мажич, но тут дал игру. На седьмой минуте Цыганок правильно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за игру рукой. Она у защитника была поднята и отставлена в сторону, после удара мяч в неё попал.

Но на 67-й минуте Цыганок ошибся и не показал жёлтую карточку Аванесяну за грубую игру. Тот наступил сопернику на голеностоп. Надо было наказывать игрока «Оренбурга» и назначать штрафной из опасной зоны. Оценка снижается на 0,1 балла.

На 90+4-й минуте Цыганок верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» и показал жёлтую Муфи. По повторам сложно понять, что произошло. В любом случае этот момент состоит из двух эпизодов. Судя по полёту мяча, первым его коснулся игрок «Зенита». Плюс был наступ на голеностоп. На что именно среагировал Цыганок, я не знаю, но в любом случае он правильно назначил 11-метровый. Что так, что так это пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Зенит» в итоге проиграл со счётом 1:2.

