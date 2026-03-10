Игрок «Спартака» Солари: мы любим и хотим атаковать, как и «Барселона»

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о сравнении игры красно-белых с игрой «Барселоны».
— Уместно ли сравнение стиля нынешнего «Спартака» с «Барселоной», которая тоже много атакует, но допускает много моментов у своих ворот?
— Как и «Барселона», мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата. Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить её. Впереди у нас очень важная игра с «Зенитом», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном», прошедший 9 марта на поле «Лукойл Арены», завершился победой красно-белых со счётом 4:3.
Видео: Пабло Солари спел песню перед футболистами «Спартака»
