Игрок «Спартака» Солари: мы любим и хотим атаковать, как и «Барселона»

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о сравнении игры красно-белых с игрой «Барселоны».

— Уместно ли сравнение стиля нынешнего «Спартака» с «Барселоной», которая тоже много атакует, но допускает много моментов у своих ворот?

— Как и «Барселона», мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата. Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить её. Впереди у нас очень важная игра с «Зенитом», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном», прошедший 9 марта на поле «Лукойл Арены», завершился победой красно-белых со счётом 4:3.

