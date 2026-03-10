Скидки
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Игрок «Спартака» Солари: мы любим и хотим атаковать, как и «Барселона»
Аргентинский нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о сравнении игры красно-белых с игрой «Барселоны».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

— Уместно ли сравнение стиля нынешнего «Спартака» с «Барселоной», которая тоже много атакует, но допускает много моментов у своих ворот?
— Как и «Барселона», мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата. Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить её. Впереди у нас очень важная игра с «Зенитом», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном», прошедший 9 марта на поле «Лукойл Арены», завершился победой красно-белых со счётом 4:3.

