Березуцкий — о ничьей с «Ротором»: мы играли лучше, заслуживали победу

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал результат матча 23-го тура Лиги PARI с «Ротором». Встреча, прошедшая 9 марта в Волгограде, завершилась вничью — 1:1.

«Играли неплохо, насколько позволяло поле. Мне кажется, мы играли лучше «Ротора», больше заслуживали победу. Но так, как складывался матч… неоднозначный пенальти, то можно сказать, что мы приобрели очко, что заработали. Моменты были, могли выигрывать, ребята проявили большое желание, но, опять же, ничья — не очень сильно доволен», — сказал Березуцкий на пресс-конференции после матча.

После этой ничьей «Ротор» набрал 32 очка и занимает седьмую строчку в таблице. «Урал» с 42 очками остался на втором месте. Следующий матч в Лиге PARI волгоградцы проведут 14 марта с «КАМАЗом», а екатеринбуржцы днём позже примут тульский «Арсенал».