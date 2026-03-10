Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березуцкий — о ничьей с «Ротором»: мы играли лучше, заслуживали победу

Березуцкий — о ничьей с «Ротором»: мы играли лучше, заслуживали победу
Комментарии

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал результат матча 23-го тура Лиги PARI с «Ротором». Встреча, прошедшая 9 марта в Волгограде, завершилась вничью — 1:1.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Эльдарушев – 10'     1:1 Морозов – 90+4'    

«Играли неплохо, насколько позволяло поле. Мне кажется, мы играли лучше «Ротора», больше заслуживали победу. Но так, как складывался матч… неоднозначный пенальти, то можно сказать, что мы приобрели очко, что заработали. Моменты были, могли выигрывать, ребята проявили большое желание, но, опять же, ничья — не очень сильно доволен», — сказал Березуцкий на пресс-конференции после матча.

После этой ничьей «Ротор» набрал 32 очка и занимает седьмую строчку в таблице. «Урал» с 42 очками остался на втором месте. Следующий матч в Лиге PARI волгоградцы проведут 14 марта с «КАМАЗом», а екатеринбуржцы днём позже примут тульский «Арсенал».

Материалы по теме
«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги благодаря голу на 90+4-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android