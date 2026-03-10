Дзюба: боюсь, если «Акрон» не останется в РПЛ, клуба может не быть

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что в случае вылета из Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб может быть расформирован. 37-летний форвард заявил о намерении помочь команде сохранить прописку в РПЛ. Сейчас тольяттинцы идут на 11-м месте в турнирной таблице.

— Думаешь подвигаться годик ещё в «Акроне»?

— Не факт.

— Почему?

— Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всё — не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается), — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.