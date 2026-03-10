В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы, что клуба может не стать в случае вылета из РПЛ

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы, что клуба может не стать в случае вылета из Мир РПЛ.

— Дзюба сказал, что если «Акрон» вылетит из РПЛ, то клуба может и не быть.

— Команда точно не исчезнет. Мне кажется, это очень эмоциональная оценка. Команда продолжит существовать. Более того, мы уверены, что останемся. Ни в коем случае у Павла Морозова нет уменьшения интереса к футболу. Наоборот, только развитие. Посмотрим по делам: у нас развивается академия, строится инфраструктура — сейчас открылся манеж в декабре. Как минимум будет странно всё взять сейчас и похоронить. Очень неправильная оценка, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.