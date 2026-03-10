Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы, что клуба может не стать в случае вылета из РПЛ

В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы, что клуба может не стать в случае вылета из РПЛ
Комментарии

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы, что клуба может не стать в случае вылета из Мир РПЛ.

— Дзюба сказал, что если «Акрон» вылетит из РПЛ, то клуба может и не быть.
— Команда точно не исчезнет. Мне кажется, это очень эмоциональная оценка. Команда продолжит существовать. Более того, мы уверены, что останемся. Ни в коем случае у Павла Морозова нет уменьшения интереса к футболу. Наоборот, только развитие. Посмотрим по делам: у нас развивается академия, строится инфраструктура — сейчас открылся манеж в декабре. Как минимум будет странно всё взять сейчас и похоронить. Очень неправильная оценка, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Фото
Максименко бил по штанге, Дзюба хватался за голову, Петросян крутила обороты. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android