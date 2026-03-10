Гришин — о матче «Спартак» — «Акрон»: безобразный футбол для тренеров

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал матч 20-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Акроном», завершившийся со счётом 4:3 в пользу москвичей. Гришин отметил, что игра порадовала болельщиков, но не тренеров команд.

«Это безобразный футбол для тренеров обеих команд, но феерия для болельщиков. Классный матч в плане зрелищности. «Спартак» был фаворитом на бумаге и оказался им на поле, но всё равно нельзя делать такие ошибки в защите. Обе команды очень много ошибались в обороне. Болельщики любят голы, для них это отличный счёт.

«Спартак» стал очень много пропускать со стандартных положений, совершая детские ошибки. Карседо обращал на это внимание, но мы видим, что пока ничего не изменилось», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этой победы «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России. «Акрон» потерпел четвёртое поражение подряд и с 21 очком располагается на 11-й строчке. В следующем туре «Спартак» 14 марта сыграет на выезде с «Зенитом», а «Акрон» 15 марта примет «Ахмат».