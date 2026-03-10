«Галатасарай» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступит Хесус Хиль Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На стадии раунда плей-офф соревнования «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».