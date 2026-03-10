Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начнётся в 20:45 мск

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступит Хесус Хиль Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На стадии раунда плей-офф соревнования «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android