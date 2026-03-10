«Аталанта» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аталанта» (Италия) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступит Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».