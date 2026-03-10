Нагорных: игроки «Локомотива» проявили характер и спасли очень важный матч с «Ахматом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что футболисты железнодорожников проявили характер в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Конечно, команда проявила характер, спасла очень важный матч. К арбитру претензий по этой игре нет», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Рубином» на выезде.