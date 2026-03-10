Инфантино: ЧМ-2026 будет фантастическим, феноменальным

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предстоящий ЧМ-2026.

«Чемпионат мира будет фантастическим, феноменальным. В Соединённых Штатах, Мексике и Канаде царит беспрецедентный ажиотаж. За четыре недели мы получили более 500 млн заявок на билеты. Это невероятно. У нас почти 7 млн билетов, но 500 млн заявок — это беспрецедентный показатель в истории ФИФА или любой другой организации. На 77 из 104 игр было подано более миллиона заявок на билеты, и остальные примерно на том же уровне. Мы оставляем часть билетов зарезервированными для развития турнира и для финальных дней. Все стадионы будут заполнены — это будет настоящий праздник.

Когда раньше говорили, что в Соединённых Штатах футбол, или «соккер», как его называют, не пользуется большой популярностью, это изменилось. Это будет успех. Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, 104 играми, 16 городами, тремя странами… мы стоим перед чем-то грандиозным. Это больше, чем турнир, больше, чем спортивное соревнование — это социальное событие, которое заставит весь мир остановиться и посмотреть», — приводит слова Инфантино AS.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.