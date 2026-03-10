Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»

Нападающий тольяттинского «Акрон» Артём Дзюба заявил, что может вернуться в московский «Спартак». Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Я готов вернуться [в «Спартак»]. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Дзюба начинал профессиональную карьеру футболиста в московском «Спартаке». Артём — лучший бомбардир в истории российского футбола. Помимо «Спартака» и «Акрона», форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».