Вратарь «Локомотива» Митрюшкин поддержал Пиняева после полученной травмы
Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поддержал полузащитника Сергея Пиняева после полученной травмы. Он получил повреждение в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1). Митрюшкин пожелал одноклубнику скорейшего выздоровления и меньше травм.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32' 0:2 Карпукас – 35' 1:2 Большаков – 45'
«Никак не могу комментировать высокую травматичность Пиняева. Мы только ему желаем скорейшего выздоровления, чтобы он как можно меньше времени был травмирован. Лучше вообще без травм. Насколько его не хватает команде? У нас каждый игрок очень важен!» — сказал Антон Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
