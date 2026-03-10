Вратарь «Локомотива» Митрюшкин поддержал Пиняева после полученной травмы

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поддержал полузащитника Сергея Пиняева после полученной травмы. Он получил повреждение в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1). Митрюшкин пожелал одноклубнику скорейшего выздоровления и меньше травм.

«Никак не могу комментировать высокую травматичность Пиняева. Мы только ему желаем скорейшего выздоровления, чтобы он как можно меньше времени был травмирован. Лучше вообще без травм. Насколько его не хватает команде? У нас каждый игрок очень важен!» — сказал Антон Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.