Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Дмитрий Кузнецов: «Зенит» не показал чемпионский футбол в матче с «Оренбургом»

Дмитрий Кузнецов: «Зенит» не показал чемпионский футбол в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Прошедшая встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— Дмитрий Викторович, что произошло в Оренбурге? Давайте, вот главные причины этого сенсационного поражения «Зенита».
— Ну, думаю, причин там много. И, наверное, поле в первую очередь. Хотя я уверен, что «Зенит» тренировался на искусственном газоне перед поездкой. Во-вторых, я думаю, недооценка какая-то была. Потому что очень много было комментариев, что это «газпромовская» команда, и это всё равно сидит в голове. И «Зенит» не показывал футбола чемпионского, — сказал Кузнецов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

