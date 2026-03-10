Дмитрий Кузнецов: «Зенит» не показал чемпионский футбол в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Прошедшая встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

— Дмитрий Викторович, что произошло в Оренбурге? Давайте, вот главные причины этого сенсационного поражения «Зенита».

— Ну, думаю, причин там много. И, наверное, поле в первую очередь. Хотя я уверен, что «Зенит» тренировался на искусственном газоне перед поездкой. Во-вторых, я думаю, недооценка какая-то была. Потому что очень много было комментариев, что это «газпромовская» команда, и это всё равно сидит в голове. И «Зенит» не показывал футбола чемпионского, — сказал Кузнецов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».