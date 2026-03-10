Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче «Рубин» — «Краснодар»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 20-го тура чемпионата страны «Рубин» — «Краснодар». Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24' 2:0 Нижегородов – 73' 2:1 Кордоба – 90+3'
«Хорошая работа Карасёва. Спокойно, и «Краснодар» себя хорошо вёл. Может, замёрз. А может, сработала магия Карасёва и он авторитетом придавил Кордобу и Сперцяна. Те ничего не говорили, никаких провокаций не было», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
