Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче «Рубин» — «Краснодар»

Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче «Рубин» — «Краснодар»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 20-го тура чемпионата страны «Рубин» — «Краснодар». Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Хорошая работа Карасёва. Спокойно, и «Краснодар» себя хорошо вёл. Может, замёрз. А может, сработала магия Карасёва и он авторитетом придавил Кордобу и Сперцяна. Те ничего не говорили, никаких провокаций не было», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Кто лучший тренер первой части сезона РПЛ? Отвечает Николай Писарев:

