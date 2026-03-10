Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче «Рубин» — «Краснодар»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 20-го тура чемпионата страны «Рубин» — «Краснодар». Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Хорошая работа Карасёва. Спокойно, и «Краснодар» себя хорошо вёл. Может, замёрз. А может, сработала магия Карасёва и он авторитетом придавил Кордобу и Сперцяна. Те ничего не говорили, никаких провокаций не было», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

