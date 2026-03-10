«Спартак» потерял основного защитника перед матчем с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику не поможет своей команде в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». Футболист дисквалифицирован на одну игру из-за перебора жёлтых карточек.

В прошедшем накануне матче с «Акроном» (4:3) Джику получил предупреждение. Эта жёлтая карточка стала для защитника четвёртой в текущем сезоне. Таким образом, Александер получил автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в таблице чемпионата России, а «Зенит» занимает вторую строчку. Очная встреча команд состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.