Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Спартак» потерял основного защитника перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» потерял основного защитника перед матчем с «Зенитом»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Александер Джику не поможет своей команде в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». Футболист дисквалифицирован на одну игру из-за перебора жёлтых карточек.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем накануне матче с «Акроном» (4:3) Джику получил предупреждение. Эта жёлтая карточка стала для защитника четвёртой в текущем сезоне. Таким образом, Александер получил автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в таблице чемпионата России, а «Зенит» занимает вторую строчку. Очная встреча команд состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.

