Венсан Компани: «Аталанта» очень сильна физически, недооценивать её нельзя

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой».

«Соперник очень силён физически. Чем-то напоминает Дортмунд, с которым мы играли в конце февраля — тоже три защитника и постоянные передачи за спину. Прессинг «Аталанты» впечатляет уже давно, во многом именно он приносит им успех. Это непростая команда, и недооценивать её точно нельзя.

Гарри [Кейн] хорошо потренировался, но мы хотим дождаться утра, чтобы понять, как он себя чувствует. Для нас важно, чтобы он был в команде и смог сыграть.

Я не воспринимаю происходящее как давление. Мне нравятся такие моменты, когда появляется шанс, но нужно приложить много усилий, чтобы им воспользоваться. У нас ещё будет ответная игра дома, и, конечно, мы хотим пройти дальше. Мы ясно дали понять, какие цели у «Баварии» в Лиге чемпионов», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен».