Тренер «Аталанты»: хотим получить удовольствие от матча ЛЧ и создать «Баварии» проблемы

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

«Нас ждёт волшебный вечер, настоящий праздник. Играть в 1/8 финала Лиги чемпионов с одной из сильнейших команд мира — это мечта. А мечты существуют, чтобы сбываться. Хотим получить удовольствие от матча и создать «Баварии» проблемы. Мы дома, так что, надеюсь, сможем показать ту же игру, которую вы видели в матче с «Боруссией».

Быть единственной итальянской командой в Лиге чемпионов — невероятно приятное чувство. Ощущаешь, что за тебя болеют все итальянцы. Я получаю слова поддержки отовсюду, даже от моих бывших игроков из «Фиорентины» и «Монцы», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен».