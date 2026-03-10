Скидки
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Константин Генич: не понимаю, как «Оренбург» должен ложиться под «Зенит»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на мнение, что «Оренбург» является командой, с которой санкт-петербургскому «Зениту» просто набирать очки. В матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на домашней арене одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Мне, как ты сказал, «газпромовскому лизоблюду», стоит, наверное… Я даже не могу себе представить, как может выглядеть этот заговор, где «Оренбург» должен ложиться под «Зенит». Болельщики это постоянно разгоняют, но я просто не понимаю [откуда это берётся]», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Дмитрий Кузнецов: «Зенит» не показал чемпионский футбол в матче с «Оренбургом»
