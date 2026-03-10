Скидки
Родри из «Манчестер Сити» обвинили в слежке за соседями с помощью дрона — The Sun

Родри из «Манчестер Сити» обвинили в слежке за соседями с помощью дрона — The Sun
Комментарии

Полиция Большого Манчестера начала проверку в отношении игрока «Манчестер Сити» Родри. Соседи футболиста по жилому комплексу обратились в правоохранительные органы с утверждением, что он запускает дроны в непосредственной близости от их окон и нарушает границы частной жизни. Об этом сообщает The Sun.

Разбирательство инициировано после появления фотографий, на которых Родри запечатлён на балконе своего пентхауса с контроллером для управления беспилотником.

«Последнее, что ожидаешь увидеть во время просмотра телевизора, — это дрон в метре от своего окна», — приводит слова одного из соседей Родри The Sun.

До обращения в полицию жильцы обсуждали инцидент в групповом чате и подавали жалобы консьержу здания. В нынешнем сезоне Родри принял участие в 24 матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

