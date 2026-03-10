Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Ахмат»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Павла Кукуяна на матче 20-го тура чемпионата страны «Локомотив» — «Ахмат». Игра проходила в Москве и завершилась вничью со счётом 2:2. При этом по ходу матча «Ахмат» выигрывал у соперника в два мяча, но «Локо» сумел сравнять счёт.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24' 0:2 Самородов – 27' 1:2 Фассон – 45+2' 2:2 Пруцев – 48'
«У Павла Кукуяна как таковых сложных моментов не было. Игра больше сваливалась на управленческие действия. Были разногласия с первым ассистентом по поводу аутов, чуть подкипели. Но выровняли, справились — всё нормально», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
