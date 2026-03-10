Александр Кульчий: у «Динамо» чемпионская игра, команда выглядит лучше всех

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Александр Кульчий оценил игру бело-голубых после возобновления сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 4:1.

«Динамо» здорово играет. Ожидали, что будет непросто с ЦСКА. Смотрел игру армейцев с «Краснодаром» — выглядели великолепно. Давно «быки» не были такими беспомощными. Понятно, что удаление у ЦСКА повлияло на ход матча. Но «Динамо» вынудило Гонду неосторожно сыграть. Получили преимущество, хотя и до этого вели в счёте.

По трём последним играм «Динамо» выглядит лучше всех. У них чемпионская игра. Команда на ходу, что только радует всех», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.