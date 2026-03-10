Игрок «Локомотива» Ньямси заявил, что команда не ощутила ухода Баринова

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил, что железнодорожники не ощущают ухода из клуба полузащитника Дмитрия Баринова, который зимой этого года присоединился к ЦСКА. Дмитрий — воспитанник системы «Локомотива», всю свою карьеру он провёл в этом клубе, пока не стал игроком армейцев.

«Чувствуем ли разницу в игре без Баринова и с ним? Нет. Мы играем без Дмитрия ещё со сборов, так что мы уже привыкли. Конечно, Баринов — хороший игрок. Мы были счастливы, когда он играл за «Локомотив». Но это футбол, так что теперь мы играем без него», — приводит слова Ньямси Metaratings.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ после 20-го тура.