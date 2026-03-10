Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Ньямси заявил, что команда не ощутила ухода Баринова

Игрок «Локомотива» Ньямси заявил, что команда не ощутила ухода Баринова
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил, что железнодорожники не ощущают ухода из клуба полузащитника Дмитрия Баринова, который зимой этого года присоединился к ЦСКА. Дмитрий — воспитанник системы «Локомотива», всю свою карьеру он провёл в этом клубе, пока не стал игроком армейцев.

«Чувствуем ли разницу в игре без Баринова и с ним? Нет. Мы играем без Дмитрия ещё со сборов, так что мы уже привыкли. Конечно, Баринов — хороший игрок. Мы были счастливы, когда он играл за «Локомотив». Но это футбол, так что теперь мы играем без него», — приводит слова Ньямси Metaratings.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ после 20-го тура.

Материалы по теме
Нагорных: игроки «Локомотива» проявили характер и спасли очень важный матч с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android