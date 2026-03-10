Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова на матче 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:4).

«Игра повышенной сложности. Единственный момент — удаление Гонду на 16-й минуте. Если бы не он, оценка у Иванова была бы 8,5. В остальном отработал спокойно, без нервов, давал поиграть. Но момент с Гонду подпортил.

Понимаю Иванова. Удалить в таком матче так рано — очень сложно. Но здесь нужно было просто показывать. Он остался на осевой линии и смотрел Гонду в спину. Из-за этого, наверное, и показал жёлтую. Хотя если смотреть по видео, Иванов ещё какое-то время думал. Значит, размышлял над красной. Хорошо, что не пропустил и показал хотя бы жёлтую. Нога Гонду в конце чуть ушла в сторону, он начал её сгибать, но это не отменяет красной. Прыжок, прямая нога, открытые шипы, возможность нанесения травмы. Хорошо, что так, а не в лицо. Оценка у Иванова снижена на 0,5 балла, но больше не из-за того, что показал жёлтую, а из-за того, что мог видеть в лучшем ракурсе и тогда, возможно, сразу показал бы красную. Но, скорее всего, он просто пошёл на понижение. А в целом картина хорошая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.