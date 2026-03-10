Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Динамо»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Динамо»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова на матче 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:4).

«Игра повышенной сложности. Единственный момент — удаление Гонду на 16-й минуте. Если бы не он, оценка у Иванова была бы 8,5. В остальном отработал спокойно, без нервов, давал поиграть. Но момент с Гонду подпортил.

Понимаю Иванова. Удалить в таком матче так рано — очень сложно. Но здесь нужно было просто показывать. Он остался на осевой линии и смотрел Гонду в спину. Из-за этого, наверное, и показал жёлтую. Хотя если смотреть по видео, Иванов ещё какое-то время думал. Значит, размышлял над красной. Хорошо, что не пропустил и показал хотя бы жёлтую. Нога Гонду в конце чуть ушла в сторону, он начал её сгибать, но это не отменяет красной. Прыжок, прямая нога, открытые шипы, возможность нанесения травмы. Хорошо, что так, а не в лицо. Оценка у Иванова снижена на 0,5 балла, но больше не из-за того, что показал жёлтую, а из-за того, что мог видеть в лучшем ракурсе и тогда, возможно, сразу показал бы красную. Но, скорее всего, он просто пошёл на понижение. А в целом картина хорошая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Эксклюзив
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android