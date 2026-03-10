Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА назвал фаворита чемпионата мира 2026 года

Президент ФИФА назвал фаворита чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира 2026 года. Он отметил, что сборная Испании является одним из главных претендентов на победу.

«Испания — один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Мы уже знаем сильные стороны Испании. Команда, занимающая первое место в рейтинге, должна быть фаворитом чемпионата мира», — приводит слова Инфантино AS.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике. По результатам жеребьёвки финальной части турнира сборная Испании попала в группу Н, где ей предстоит сыграть с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Материалы по теме
Инфантино: ЧМ-2026 будет фантастическим, феноменальным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android