Сборная России анонсировала состав на мартовские игры роликом про «дела Дзюбы и Кержакова»

Пресс-служба сборной России по футболу анонсировала состав команды на товарищеские матчи в марте, опубликовав соответствующий видеоролик в телеграм-канале. Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

По сюжету видеоролика, главный тренер сборной России Валерий Карпин является детективом, изучающим некие материалы. В момент, когда специалист сидит с бумагами в руках, в кабинете гаснет свет и кто-то подкидывает Карпину дела нападающего Артёма Дзюбы и экс-форварда российской команды Александра Кержакова. Карпин берёт документы в руки и сдувает с них пыль.

Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России. Артём забил на один гол больше, чем Александр Кержаков. В декабре 2025 года в СМИ обсуждали спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Поводом для обсуждения стало решение Международной федерации футбола (ФИФА), признавшей Александра Кержакова автором гола в ворота сборной Германии в 2005 году — ранее этот мяч был записан на Андрея Аршавина.