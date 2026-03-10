Егор Титов высказал опасения по поводу защиты «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил критику в адрес обороны команды после возобновления сезона-2025/2026.

– «Спартак» пропустил 10 мячей за три матча. В соперниках были не самые результативные команды – «Сочи» и «Акрон». Не настораживает ли это вас как болельщика и футбольного специалиста?

– Как болельщику мне понравился матч с «Акроном». Есть интрига, есть противостояние. Дзюба играл в «Спартаке», все это помнят, счёт 2:5 с «Динамо» в Кубке и так далее. Болельщику – вообще супер!

Как специалист, который играл в футбол, я понимаю, что это просто катастрофа. Пропускать за три матча 10 мячей – это в среднем 3,3 гола за игру, конечно, это ужасная история. И здесь у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам (Александеру Джику и Кристоферу Ву. — Прим. «Чемпионата»). Я начал обращать на это внимание – там полная беда. Буду говорить как есть, пусть они на меня не обижаются.

Я не знаю, что будет дальше. Впереди матч в Питере [с «Зенитом»]. Помню один из последних матчей там, когда сыграли 0:0 и должны были выигрывать. Тогда была команда – именно футболисты вышли и выдали суперматч, а «Зенит» чудом отскочил. Сейчас у меня нет таких надежд, что всё будет хорошо. «Спартак» много пропускает. И мы говорим про «Акрон» – при всём уважении к их игрокам, там нет футболистов, которых покупают по 30-40 млн, как «Зенит». Вот здесь у меня есть опасения, что всё может закончиться не так, как хотелось бы.

Дальше ответный матч с «Динамо» на Кубок, потом «Оренбург» на выезде и «Локомотив» в Москве. Выезд в Оренбург не всем даётся легко. Вопросов очень много, – приводит слова Титова Metaratings.

После возобновления сезона «Спартак» одержал победы над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3), но в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России потерпел крупное поражение от «Динамо» (2:5). В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают шестое место с 35 очками после 20 туров. В 21-м туре команда сыграет с «Зенитом» 14 марта в Санкт-Петербурге.