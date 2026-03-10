Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что в игре «КС» ошибочно назначили удар от ворот вместо пенальти

Арбитр Федотов заявил, что в игре «КС» ошибочно назначили удар от ворот вместо пенальти
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство Алексея Сухого в матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала (2:0).

«Если говорить о работе Сухого в целом, то она хорошая. Учитывая, что он получил третий матч подряд, включая Кубок. Говорить будем только о 13-й минуте. То, что показали в трансляции, не даёт полной картины. Невозможно понять, что Сухой видел изначально. Могу только предположить, что произошло.

В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой.

Дальше говорим об ответственности бригады арбитров. Если Сухой действительно не видел первую фазу, то ответственен первый ассистент Демешко, который был обязан контролировать мяч и его розыгрыш. И ещё больше ответственен VAR в лице Шадыханова и Галимова, которые были обязаны изучить момент и пригласить Сухого к монитору, чтобы тот оценил всю картину и принял верное решение. Сухому оценку не снижаю, но остальные ответственны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Эксклюзив
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android