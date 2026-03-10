Арбитр Федотов заявил, что в игре «КС» ошибочно назначили удар от ворот вместо пенальти

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство Алексея Сухого в матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала (2:0).

«Если говорить о работе Сухого в целом, то она хорошая. Учитывая, что он получил третий матч подряд, включая Кубок. Говорить будем только о 13-й минуте. То, что показали в трансляции, не даёт полной картины. Невозможно понять, что Сухой видел изначально. Могу только предположить, что произошло.

В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой.

Дальше говорим об ответственности бригады арбитров. Если Сухой действительно не видел первую фазу, то ответственен первый ассистент Демешко, который был обязан контролировать мяч и его розыгрыш. И ещё больше ответственен VAR в лице Шадыханова и Галимова, которые были обязаны изучить момент и пригласить Сухого к монитору, чтобы тот оценил всю картину и принял верное решение. Сухому оценку не снижаю, но остальные ответственны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.