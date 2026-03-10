Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: любому сопернику будет непросто играть с «Оренбургом»

Роман Шишкин: любому сопернику будет непросто играть с «Оренбургом»
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался об игре «Оренбурга» в весенней части сезона. В Мир РПЛ оренбуржцы добыли две победы в двух матчах, обыграв «Акрон» (2:0) и «Зенит» (2:1).

«Оренбург» очень хорошо вкатился во вторую часть сезона. Любому сопернику будет непросто играть с ними, потому что есть усиление и новый тренер со своими взглядами. Не то что «Оренбург» навязал игру, но это волевая победа против одного из лидеров чемпионата. Дорогого стоит. Я бы не сказал, что «Оренбург» выглядел сильно хуже «Зенита» по игре. Удивительно, что все лидеры потеряли очки. Если говорить о борьбе за чемпионство, всё может поменяться в любой момент. Впереди много игр. Сами видите, как всё происходит», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Видео
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android