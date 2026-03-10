Роман Шишкин: любому сопернику будет непросто играть с «Оренбургом»

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался об игре «Оренбурга» в весенней части сезона. В Мир РПЛ оренбуржцы добыли две победы в двух матчах, обыграв «Акрон» (2:0) и «Зенит» (2:1).

«Оренбург» очень хорошо вкатился во вторую часть сезона. Любому сопернику будет непросто играть с ними, потому что есть усиление и новый тренер со своими взглядами. Не то что «Оренбург» навязал игру, но это волевая победа против одного из лидеров чемпионата. Дорогого стоит. Я бы не сказал, что «Оренбург» выглядел сильно хуже «Зенита» по игре. Удивительно, что все лидеры потеряли очки. Если говорить о борьбе за чемпионство, всё может поменяться в любой момент. Впереди много игр. Сами видите, как всё происходит», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.