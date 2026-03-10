Скидки
МЛС пожизненно отстранила двух игроков за ставки на матчи своих команд
Руководство МЛС приняло решение о пожизненном отстранении двух футболистов — американского полузащитника Деррика Джонса и ганского хавбека Ява Йебоа. Как сообщает пресс-служба лиги, расследование выявило, что игроки активно ставили на матчи лиги, включая игры с участием своих команд. Нарушения были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов.

Одним из эпизодов, ставших причиной санкций, оказался матч 19 октября 2024 года. В этой встрече оба футболиста сделали ставку на то, что Джонс получит жёлтую карточку, что в итоге и произошло. В тот период оба игрока представляли клуб «Коламбус Крю».

На данный момент 29-летний Джонс находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Филадельфию Юнион», «Нэшвилл», «Хьюстон» и «Шарлотт». 28-летний Йебоа играет за китайский клуб «Циндао Хайню». В МЛС, помимо «Коламбуса», он также защищал цвета «Лос-Анджелеса».

Деррик Джонс начал свою карьеру в МЛС в 2016 году и вместе с «Коламбус Крю» дошёл до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2024. Яв Йебоа стал чемпионом МЛС в 2023 году, забив решающий гол за «Коламбус Крю» в финальном матче с «Лос-Анджелесом».

