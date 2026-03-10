Александр Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду на позитивное влияние предстоящей встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) на проблемы, связанные с системой определения офсайдных линий.

«Хотел бы поблагодарить коллег из РФС: и Павла Юрьевича Каманцева, и Максима Львовича Митрофанова. Мы оперативно обсудили ситуацию. Специалисты соберутся, и, надеюсь, какие-то варианты по улучшению системы найдутся. По крайней мере, есть диалог. Мы всё обсудим, и, если есть возможность, уверен, что мы это сделаем. Пока никакие цифры не обсуждались. Пусть специалисты соберутся. Если они скажут, что что-то нужно сделать вещателю, мы сядем с вещателем и обсудим. Если они скажут, что нужны стационарные камеры на стадионах, чтобы им было проще работать — посчитаем и определим, кто за это будет платить. Любую систему всегда можно улучшить. Настал момент, когда после совместного обсуждения этот вариант будет найден», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».