Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR

Александр Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду на позитивное влияние предстоящей встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) на проблемы, связанные с системой определения офсайдных линий.

«Хотел бы поблагодарить коллег из РФС: и Павла Юрьевича Каманцева, и Максима Львовича Митрофанова. Мы оперативно обсудили ситуацию. Специалисты соберутся, и, надеюсь, какие-то варианты по улучшению системы найдутся. По крайней мере, есть диалог. Мы всё обсудим, и, если есть возможность, уверен, что мы это сделаем. Пока никакие цифры не обсуждались. Пусть специалисты соберутся. Если они скажут, что что-то нужно сделать вещателю, мы сядем с вещателем и обсудим. Если они скажут, что нужны стационарные камеры на стадионах, чтобы им было проще работать — посчитаем и определим, кто за это будет платить. Любую систему всегда можно улучшить. Настал момент, когда после совместного обсуждения этот вариант будет найден», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Эксклюзив
«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android