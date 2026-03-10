Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков объяснил, с чем связано поражение «Краснодара» в матче с «Рубином»

Сергей Кирьяков объяснил, с чем связано поражение «Краснодара» в матче с «Рубином»
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Прошедшая в Казани встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«В Казани было тяжёлое поле. Плюс был тяжёлый матч в Кубке с ЦСКА. Недовосстановление тоже могло повлиять. Потратили много сил — была бойня. ЦСКА и «Краснодар» были не похожи на себя в последних матчах РПЛ. На этом фоне соперники смотрелись предпочтительнее.

«Рубин» лучше приспособлен к такому полю, что было в матче с «Краснодаром». Пару дней надо было потренироваться. А вот «Краснодар» не был похож на себя. Не смогли продемонстрировать свои сильные качества. На первое место в таких условиях выходят физические кондиции. Преимущество техники нивелируется», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

