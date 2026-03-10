Скидки
Франческо Тотти войдёт в состав тренерского штаба «Ромы» — Скира

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти в шаге от возвращения в римский клуб. По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, опубликованной на его странице в социальной сети X, руководство «Ромы» достигло соглашения с 49-летним Тотти о назначении его в тренерский штаб команды.

Переговоры находятся на завершающей стадии, и об официальном возвращении Тотти в клуб будет объявлено в ближайшее время. Он войдёт в состав тренерского штаба и займёт одну из руководящих должностей, детали которой будут раскрыты позже. На данный момент должность главного тренера команды занимает Джан Пьеро Гасперини.

Франческо Тотти является живой легендой «Ромы». Он начал свою карьеру в 1993 году и провёл все свои игровые годы в «Роме», сыграв 785 матчей, забив 307 голов и отдав 205 результативных передач. В июле 2017 года Тотти объявил о завершении карьеры.

