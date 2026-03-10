Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Видео: Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже

Видео: Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пересёкся во Франции с женой Джигана и российской звездой Оксаной Самойловой. Девушка выходила из отеля в Париже неспешной походкой. Вслед за ней в этот же момент выходил из гостиницы и Мбаппе. Футболист быстрым шагом направлялся к машине и задел плечом Самойлову, немного толкнув её.

Инцидент запечатлели местные фотографы и журналисты. Оксана Самойлова улыбалась им, выходя из отеля. Но папарацци, вероятнее всего, поджидали не её, а именно Мбаппе.

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже:

Напомним, Килиан Мбаппе сейчас восстанавливается после травмы.

