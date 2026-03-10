Де Дзерби согласился возглавить «Ман Юнайтед», отказавшись от «Тоттенхэма» — TEAMtalk

Тренер Роберто Де Дзерби готов возглавить «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, отказавшись от предложения «Тоттенхэма». Об этом сообщает TEAMTalk.

По данным источника, 46-летний итальянский специалист сообщил руководству клуба о своём намерении возглавить команду. Это решение может осложнить положение Майкла Кэррика, который временно исполняет обязанности главного тренера.

Де Дзерби выбирал между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», однако неопределённость в положении «шпор» в турнирной таблице и будущее клуба в следующем сезоне повлияли на его выбор в пользу «красных дьяволов». В данный момент не обсуждается отставка Кэррика, однако совет директоров клуба никогда не рассматривал его как постоянное решение, рассматривая его как временную меру.

На данный момент Де Дзерби находится в статусе свободного агента, так как покинул «Марсель» в феврале этого года. Тем временем под руководством Кэррика из восьми матчей шесть завершились победой, одна игра закончилась вничью, и одна — поражением.