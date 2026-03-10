Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игрок «Спартака» Солари: вся команда довольна работой с Карседо — у него есть чёткая идея

Игрок «Спартака» Солари: вся команда довольна работой с Карседо — у него есть чёткая идея
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался об игре под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. Испанец возглавил красно-белых минувшей зимой. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял кипрский «Пафос». Солари высоко оценил работу с Карседо.

«По-моему, Карседо — отличный тренер, как и весь его штаб. У Хуана есть очень чёткая и ясная идея, которая от матча к матчу будет всё более видна. Надеюсь, у нас будет получаться как можно лучше. Вся команда довольна работой с Карседо», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

