Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк рассказал, как Дмитрий Баринов адаптировался в ЦСКА

Матвей Кисляк рассказал, как Дмитрий Баринов адаптировался в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что хавбек Дмитрий Баринов довольно быстро адаптировался в клубе. Баринов стал игроком красно-синих зимой 2026 года. Дмитрий — воспитанник системы «Локомотива», всю свою карьеру он провёл в этом клубе, пока не перешёл в ЦСКА.

«Баринов замечательно адаптировался в команде. Мы все его давно знали, общались с ним, поэтому никаких проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, у него не возникло. Он быстро освоился, чувствует себя уверенно, так что всё проходит хорошо», — приводит слова Кисляка ТАСС.

ЦСКА после 20 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android