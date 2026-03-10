Матвей Кисляк рассказал, как Дмитрий Баринов адаптировался в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что хавбек Дмитрий Баринов довольно быстро адаптировался в клубе. Баринов стал игроком красно-синих зимой 2026 года. Дмитрий — воспитанник системы «Локомотива», всю свою карьеру он провёл в этом клубе, пока не перешёл в ЦСКА.

«Баринов замечательно адаптировался в команде. Мы все его давно знали, общались с ним, поэтому никаких проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, у него не возникло. Он быстро освоился, чувствует себя уверенно, так что всё проходит хорошо», — приводит слова Кисляка ТАСС.

ЦСКА после 20 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.