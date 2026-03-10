Президент футбольной федерации Республики Конго приговорён к пожизненному заключению

Президент футбольной федерации Республики Конго (Fecofoot) Жан-Ги Блез Майолас получил пожизненный срок за отмывание денег, подделку и использование поддельных документов, незаконное получение процентов и хищение средств ФИФА во время пандемии COVID-19. Суд признал его виновным в хищении средств, которые изначально предназначались для развития женского футбола и строительства тренировочного центра.

Ранее Майолас был обвинён в краже $ 1,3 млн из средств ФИФА, включая почти $ 500 тыс., выделенных на женскую сборную страны.

Майолас был арестован в конце мая 2025 года сотрудниками Центрального управления разведки и документации (CID), которое является подразделением Министерства внутренних дел. Вместе с ним был задержан генеральный секретарь Fecofoot Баджи Момбо Вантете. Оба отвергли все обвинения, назвав их заговором против них.