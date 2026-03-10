Константин Генич заявил, что «Зенит» играет в стоячий футбол

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Прошедшая встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

«Не получится защищать «Зенит» в данной ситуации по одной простой причине: футбол без движения мёртв. Особенно сейчас в Российской Премьер-Лиге, когда команды на старте весны все готовы функционально плюс-минус, наверное, одинаково. Кто-то, может, форсировал подготовку, кто-то, может быть, хочет через игры дальше к оптимальной форме приходить…

Но стоячий футбол, в который играет «Зенит»… Ему всё сложнее и сложнее выигрывать. Когда на индивидуальном мастерстве ты можешь что-то придумать, окей, в каких-то матчах — как с «Балтикой», например — у тебя это прокатит. Ведь если посмотреть три игры, во всех трёх «Зенит» играл неважно. И в двух случаях это прокатило, здесь — нет», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».