Скончался бывший футболист «Динамо» Сергей Некрасов на 54-м году жизни

Сегодня на 54-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни бывший футболист «Динамо» Сергей Некрасов.

Воспитанник динамовской школы выступал за основную команду с 1993 по 1999 год. За это время полузащитник завоевал Кубок России, а также серебряную и две бронзовые медали чемпионата России. В общей сложности Некрасов провёл за «Динамо» 195 матчей и забил 16 голов.

После завершения карьеры он активно участвовал в динамовском ветеранском движении и не раз становился победителем турнира «Негаснущие звёзды» вместе с командой.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами», — приводит текст соболезнования официальный сайт клуба.