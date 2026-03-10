Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: у Максименко будто пылесос в воротах — залетает всё

Бывший голкипер московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Тяпушкин прокомментировал игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

«Бывают такие игры у вратарей, не только у Максименко. Как будто пылесос в воротах, залетает всё. Доля вины Александра здесь есть, но такие игры случаются — не стал бы винить его одного. Но вратарь, который выручает, как оплот команды. Ему надо обратиться к себе, посмотреть со стороны и поговорить с тренером вратарей.

Игра «Спартака» в обороне не радует, команда пропускает очень много. Тренерскому штабу нужно тщательно подойти к этому вопросу. Серия игр у Максименко выдалась неудачной, дело может быть и в психологии. В запасе есть Помазун, можно дать ему шанс проявить себя», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В последних трёх матчах «Спартак» под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо пропустил 10 голов. Во всех трёх играх ворота защищал Александр Максименко.