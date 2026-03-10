Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая: в «Зените» есть тренерский кризис жанра

Тимур Лепсая: в «Зените» есть тренерский кризис жанра
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» после возобновления текущего сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили «Оренбургу» со счётом 1:2.

— У тебя есть объяснение, почему «Зенит», располагая таким набором игроков, не играет в быстрый футбол?
— Ну, мне, честно говоря, кажется, что здесь есть определённый кризис жанра уже.

— Тренерский?
— Тренерский, конечно. Мы же понимаем, что футболисты [в «Зените»] очень высокого уровня. Каждый футболист невероятного уровня. Плюс-минус там собраны самые сильные игроки по позициям. Ведь мало есть футболистов сильнее игроков «Зенита», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак работает в «Зените» с 2018-го. Под руководством специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России.

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android