Тимур Лепсая: в «Зените» есть тренерский кризис жанра

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» после возобновления текущего сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили «Оренбургу» со счётом 1:2.

— У тебя есть объяснение, почему «Зенит», располагая таким набором игроков, не играет в быстрый футбол?

— Ну, мне, честно говоря, кажется, что здесь есть определённый кризис жанра уже.

— Тренерский?

— Тренерский, конечно. Мы же понимаем, что футболисты [в «Зените»] очень высокого уровня. Каждый футболист невероятного уровня. Плюс-минус там собраны самые сильные игроки по позициям. Ведь мало есть футболистов сильнее игроков «Зенита», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак работает в «Зените» с 2018-го. Под руководством специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России.