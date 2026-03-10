Юношеская команда «Спартака» сыграет на международном турнире вместе с «ПСЖ» и «Аталантой»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что футболисты «Спартака» U15 сыграют в клубном турнире в Венгрии, организованном при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии. Матчи состоятся 12-15 марта.

«В рамках своей группы красно-белые встретятся с командами итальянской «Аталанты» и словенского «Марибора». Во второй группе за выход в финал поборются венгерский «Гонвед», французский «ПСЖ» и испанский «Эльче». Предстоящая матчевая серия – важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА.

Расписание «Спартака» в группе:

• 13 марта, 12:00 «Спартак» — «Аталанта»

• 14 марта, 12:00 «Спартак» — «Марибор»

Желаю «Спартаку» непременно выйти в финал, который состоится 15 марта на стадионе «Йожеф Божик». Будем болеть за наших!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.