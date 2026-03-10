Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская команда «Спартака» сыграет на международном турнире вместе с «ПСЖ» и «Аталантой»

Юношеская команда «Спартака» сыграет на международном турнире вместе с «ПСЖ» и «Аталантой»
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что футболисты «Спартака» U15 сыграют в клубном турнире в Венгрии, организованном при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии. Матчи состоятся 12-15 марта.

«В рамках своей группы красно-белые встретятся с командами итальянской «Аталанты» и словенского «Марибора». Во второй группе за выход в финал поборются венгерский «Гонвед», французский «ПСЖ» и испанский «Эльче». Предстоящая матчевая серия – важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА.

Расписание «Спартака» в группе:
• 13 марта, 12:00 «Спартак» — «Аталанта»
• 14 марта, 12:00 «Спартак» — «Марибор»

Желаю «Спартаку» непременно выйти в финал, который состоится 15 марта на стадионе «Йожеф Божик». Будем болеть за наших!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android