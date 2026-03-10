Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Форвард «Реала» Родриго Гоэс успешно перенёс операцию

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс успешно перенёс операцию по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Операция прошла под руководством медицинской службы «Реала». В ближайшие дни Родриго приступит к реабилитационной работе.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

В текущем сезоне форвард принял участие в 27 матчах во всех соревнованиях. На его счету три забитых мяча и шесть результативных передач.

