Форвард «Реала» Родриго Гоэс успешно перенёс операцию

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс успешно перенёс операцию по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Операция прошла под руководством медицинской службы «Реала». В ближайшие дни Родриго приступит к реабилитационной работе.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

В текущем сезоне форвард принял участие в 27 матчах во всех соревнованиях. На его счету три забитых мяча и шесть результативных передач.