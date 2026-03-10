Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч «Реала» с «Манчестер Сити» в 1/8 финала ЛЧ
Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о своём кадровом положении в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Так, встречу пропустят сразу шесть футболистов мадридского клуба. В их числе два лидера «сливочных» — французский нападающий Килиан Мбаппе и британский полузащитник Джуд Беллингем.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Алаба, Беллингем, Каррерас, Себальос, Мбаппе и Милитао продолжают процесс восстановления после травм», — написала пресс-служба мадридского клуба в превью к матчу.
Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
